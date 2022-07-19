Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»

Фото, видео: Министерство обороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Союзные войска методично растирают в пыль отступающие украинские силы.

Тяжелая артиллерия помогает союзным силам развивать наступление и в направлении Северска в ДНР. Украинские боевики, отступая, скрываются в лесах — там их сложнее обнаружить.

По каждой обнаруженной позиции противника наши военные бьют из самоходных пушек «Гиацинт», которые оставляют на месте удара даже не воронку, а целый кратер, на давая националистам шанса спастись. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин все увидел…

На удар принято отвечать ударом. Бежим к нашему артиллерийскому расчету, чтобы не прозевать ответ.

Вот это ответный залп, на то, что прилетело в нашу сторону, со стороны украинских военных. И по тому месту, откуда вылетело, сейчас был ответ.

Выражение «пушка страшная» приобретает конкретные черты, когда видишь работу «Гиацинта» вблизи. Калибр 152 миллиметра оставляет от взвода противника или пары танков воронку величиной с маленький кратер.

«Я теперь понял, почему военные разворачиваются. Нужно стоять спиной, потому что если встать лицом туда, как я, неудачно, то можно ощутить удар в лицо, похожий как на удар на ринге перчаткой», — поделился впечатлениями корреспондент.

ВСУ почти выбили из Северска. Где-то на окраине они все еще огрызаются. Но «Гиацинт» напрочь отбивает им охоту. А отступающих лесами ловит мотострелковая бригада знаменитых «Грома» и «Лешего».

А российская авиация не оставит шанса украинским бронеколоннам.

Проводив вертолеты взглядом, на перекрестке обнаруживаем застывший театр боевых действий. Некоторое время назад здесь уничтожили целый автопарк ВСУ.

Видим очередной пикап системы «партизан». Пикап иностранный, судя по выгоревшим наклейкам. Но видно, что это норвежские стикеры. Вот еще один признак иностранного присутствия, такой вот боеприпас.

А дальше мы видим однотипные мультивены. Если присмотреться, то видим, что это Укрпочта. И они перевозили боеприпасы. В каждой, если посмотреть было битком набито БК. И по словам ополченцев, Укрпочта промышляла этим с 2014 года, по сути, помогая боевым действиям на Донбассе.

Украинская армия проигрывает по всем фронтам. И на вопрос «Когда Донбасс будет полностью освобожден?» казаки из народной милиции отвечают уверенно: «К осени».