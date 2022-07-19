Перевернут или полностью уничтожат: как работают гаубицы «Мста-Б» по позициям ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные ежедневно борются с отъявленными преступниками, мечтающими уничтожить население ДНР и ЛНР.

Артиллеристы воздушно-десантных войск уничтожили опорные пункты и технику ВСУ. Для этого использовали гаубицы «Мста-Б».

Огонь десантники вели с расстояния в 30 километров. Даже при такой дальности снаряды летят точно в цель, а расчеты не попадают под ответный огонь противника.

«При прямом попадании в танк оно может его перевернуть, а также полностью уничтожить. При прямом попадании в дот его разрушит», — рассказал один из военнослужащих.

Сейчас одна из главных задач для артиллеристов — контрбатарейная борьба. Как правило, для подавления огневых точек противника и уничтожения укреплений требуется не больше четырех снарядов.