Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

До этого издание односторонне освещало ситуацию вокруг спецоперации.

Издание Daily Mail, одно из самых проукраинских британских СМИ, убрало отдельную вкладку "Украина" с главной страницы своего сайта. Теперь все новости по ситуации на Украине читатели могут найти в разделе "Мировые новости".

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Главная ее цель, по словам президента России Владимира Путина - денацификация и демилитаризация Украины.

www.dailymail.co.uk

Крупнейшие британские СМИ, в число которых также входит Daily Mail, односторонне освещали ситуацию на Украине и прилагали все усилия, чтобы оправдать киевских националистов.

Однако все начало меняться после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке в начале июля. Это произошло на фоне несогласия членов правительства с его политикой. Кроме того, Джонсон заработал дурную славу благодаря многочисленным скандалам. Так, например, он привлек внимание прессы, когда нарушил антиковидные ограничения.

Также скандальный политик является активным сторонником киевского режима. К примеру, он заявлял, что Киеву не стоит отдавать территории в обмен на мир.

Как ранее писал 5-tv.ru, именно Daily Mail сообщал о том, что супруга Джо Байдена Джилл оценила работу мужа на посту президента. Первая леди США считает, что у ее любимого было немало надежд сделать страну еще лучше, когда он только вступал в должность, но он ошибся в расстановке приоритетов.