Боевики ВСУ попытались лишить Крым питьевой воды

Украинские националисты нанесли удары по ГЭС в Новой Каховке

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

ГЭС в Новой Каховке не пострадала, но неизвестно, погибли ли от обстрелов бандитов мирные люди.

Кадры из Херсонской области. Как сообщает администрация региона, ВСУ снова нанесли удары по Новой Каховке.

Именно там находится ГЭС, которая снабжает водой Крым. Саму станцию, по предварительным данным,не задело, но вышел из строя газопровод.

Сейчас аварийные бригады устраняют последствия обстрелов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.