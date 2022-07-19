Ад на Земле: Европа горит в пламени преисподней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Chung; 5-tv.ru

Аномально жаркая погода усугубляет ситуацию в Европе, которая и так страдает от последствий антироссийских санкций.

Жизнь в Великобритании остановилась. На туманный Альбион пришла самая аномальная жара за всю историю наблюдений. Власти объявили красный уровень опасности и просят граждан пользоваться общественным транспортом только в крайнем случае.

Закрылась даже крупнейшая военная база ВВС, потому что взлетно-посадочная полоса просто расплавилась. Усугубляют все антироссийские санкции, из-за которых цены растут на глазах. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет, что происходит на улицах европейских городов.

Люди сначала не поверили своим глазам. Картинка, как из фильма-катастрофы. Поезд Мадрид-Галисия остановился среди моря огня.

Жара и пожары, в Европе наступил настоящий апокалипсис. Тысячи погибших от жары на Иберийском полуострове.

То же самое в Италии, там засуха уничтожила треть посевов ячменя, пшеницы и риса. На популярном курорте Бибионе люди бросились в воду, когда увидели приближающийся огонь. Во Франции на пределе человеческих возможностей работают пожарные.

«Мы бесконечно пытались победить пожар. Он растянулся на протяжении 40 километров, и в любой момент может опять подуть ветер, и он станет сильнее», — рассказал французский пожарный.

Солнце плавит асфальт в Великобритании.

«Срочная новость. Нам сообщают, что воздушные силы приостановили полеты на авиабазе Королевских ВВС в Брайз Нортоне, так как взлетно-посадочная полоса расплавилась из-за экстремальной погоды», — докладывают британские ведущие.

По температуре туманный Альбион сравнялся с Аравийской пустыней. Отпаивают водичкой часовых в меховых шапках у Букингемского дворца. В британском парламенте несмотря на чопорность во всем, что касается традиций — отменили обязательный дресс-код: пиджаки и галстуки. До осени.

«Происходящее в Европе мы — метеорологи — называем „Дана“. Это очень опасное явление, которое идет напрямую из Африки. 40 градусов — для Великобритании это экстремальная температура. Она приводит к смерти наиболее чувствительных к жаре пожилых людей», — пояснил метеоролог Жорди Тода.

Британские ученые как всегда на высоте. Профессор Ханна Клоук из университета Рединга предложила прятаться всем в тень. Совет не такой уж и комичный. Кондиционеры в Британии могут позволить себе не все.

И без того космические цены на газ: они в очередной раз взлетели из-за рекордной жары и возросшего потребления. Вслед за газом дорожает и электричество. Только с начала года счет за него вырос в среднем на 50%.

Расчетливые немцы думают на шаг вперед. Хотя волну аномальной жары здесь тоже ждут уже завтра.

Самый ходовой товар в Германии сейчас не кондиционеры, а тепловые пушки и радиаторы. Немцы готовятся к зиме, потому что она обещает быть экстремально холодной из-за европейских же санкций.

Идем в популярный магазин техники. Вентиляторов много, обогревателей не найти. Сотрудники подтверждают: сейчас на них не меньший спрос, чем на кондиционеры.

Обогреватели в магазинах Германии такая редкость, что даже таблички появились: «Внимание, обогреватели». Чтобы все сразу видели, что они есть.

А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы не санкции против российского энергосектора. После которых счета за коммуналку по всей Европе взлетели до небес. Не нужно было бы экономить на кондиционерах и трястись в преддверии зимы. Дошло до того, что канцлер Шольц собрался расчехлить старые электростанции, которые работали еще на угле.

«Я думаю, что санкции в области энергетики — это ошибка. От них больше страдают собственные граждане Германии, чем Россия. К тому же, если мы запустим электростанции, которые работают на угле, — это крушение климатической политики», — высказался глава Комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

А ведь самый жаркий день еще даже не приходил. И где гарантия, что за аномальной жарой летом не последуют экстремальные холода зимой?