Как избавиться от загара и что делать, если вы обгорели

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Загар необходим человеку как защита от вредного воздействия ультрафиолета, однако долгое пребывание на солнце в «опасные» часы может вызвать даже ожог.

Не всегда загар ложится идеально на кожу. Например, на лице могут «красоваться» следы от солнечных очков, от которых захочется поскорее избавиться, но ждать, пока загар сойдет сам, долго. В таком случае помогут дополнительные средства с кислотами или растительными компонентами. Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала все про загар.

По ее словам, красота загара зависит от самого человека, точнее от того, сколько у него специального пигмента в коже.

«С точки зрения эволюции, загар — это адаптационный механизм организма к колебаниям активности ультрафиолетовых лучшей. Будет ли кожа светлой или темной, получит человек, находясь на солнце, ожог или красивый загар, зависит от количества меланина. Это пигмент, который находится в коже, волосах и защищает глубокие слои от лучевого повреждения», — цитирует слова специалиста 7days.ru.

Загар образуется следующим путем: свет попадает на кожу, на это реагируют рецепторы, которые подают сигнал в головной мозг, вследствие чего начинает вырабатываться пигмент меланин, распространяющийся в верхней части клеток эпителия и действующий как щит, снижающий вредное воздействие ультрафиолета. Однако коже свойственно обновление, поэтому когда клетки с меланином отшелушиваются, сходит и сам загар.

«Появление загара — сложный процесс, при котором происходит еще и повреждение белков, жиров, освобождение свободных радикалов, повреждающих ДНК клеток. Это повышает риск преждевременного старения кожи и ее злокачественного перерождения. Именно поэтому сейчас много говорится об ограничении пребывания на солнце и использовании солнцезащитных средств с SPF», — говорит специалист.

С другой стороны солнечный свет нужен для организма, так как благодаря нему вырабатывается витамин D. И чем кожа темнее, тем меньше этого витамина вырабатывается, так как меланин препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей в эпидермис. И все-таки: загорать или нет?

Специалист советует все же защищаться от прямых солнечных лучей, а потребность в витамине восполнить с помощью продуктов питания, например, жирной рыбы. Также можно дополнительно принимать нутриент в виде добавок.

Как убрать загар?

Если загар чрезмерный, то будьте готовы — в короткие сроки его убрать не выйдет, интенсивность загара будет спадать по мере обновления клеток кожи. Обычно один цикл занимает не менее месяца.

Можно провести щадящие отшелушивающие процедуры, это позволит убрать слой мертвых клеток. Отбеливание проводить не рекомендуется в течение как минимум двух недель после активного контакта с солнцем, так как после такого воздействия могут быть нежелательные изменения, например, неравномерная пигментация.

Если вы сильно загорели, вы видите участки гиперпигментации, то обязательно нужно обратиться к специалисту: здесь нужен комплексный подход.

Кто хочет провести отбеливание дома, могут помочь средства с азелаиновой, койевой, аскорбиновой, гликолевой, феруловой кислотами, арбутином.

В случае с растительными «помощниками», то тут полезным будет экстракт сои или корня солодки, алоэ, шелковица, зеленый чай. Они обладают также еще и противовоспалительным действием.

Что делать, если «сгорели»?

Самое опасное время для контакта с прямыми солнечными лучами без защиты — это с 11:00 до 15:00. Длительный контакт с ярким солнцем приведет к сильной гиперемии — покраснению, ожогу и болезненности.

Если вы хотите облегчить состояние, то тут могут помочь:

Прохладный душ.

Увлажняющий крем, причем лучше брать крем для чувствительной кожи с успокаивающими элементами (алоэ, соя) в составе.

Аспирин или ибупрофен, так как они уменьшают отек, покраснение и дискомфорт.

Обильное питье простой воды.

Закрыть участки, где появились волдыри или пузыри, от солнца и ни в коем случае не вскрывать их самостоятельно.

Согласно последним исследованиям, УФ-лучи приводят к дефициту фолиевой кислоты в организме. Этот элемент очень важен для репродуктивного здоровья, а также для рождения здорового ребенка. В связи с этим считается, что у жителей экваториальных регионов темный цвет кожи — приспособление для защиты от солнца и потери репродуктивного здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стандартное для большинства средство спасения от загара не просто не помогает, но вредит коже. Многие люди, получившие солнечный ожог, не придают этому особого значения. Ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было осложнений.