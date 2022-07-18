Названы первичные симптомы заражения лихорадкой Марбург

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Коэффициент летальности при заражении опасным вирусом составляет 88%, а вакцины для профилактики пока не существует.

Россия может избежать завоза в страну смертельной лихорадки Марбург. Между тем, полезно знать, как именно проявляется «болезнь зеленых мартышек». Об этом подробно рассказала директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова.

Эксперт подчеркнула, что очаги распространения болезни находятся в Африке, на островах Индийского и Атлантического океана. Естественными «хозяевами» вируса Марбург являются плодоядные летучие мыши Rousettus, колонии которых обитают в пещерах или рудниках. Лихорадка Марбург — это геморрагическое заболевание, характеризующееся острым началом.

Среди симптомов отмечаются:

Высокая температура тела,

Лихорадка,

Боли в мышцах,

Головная боль,

Фарингит,

Рвота,

Диарея,

Появление папулезной и пятнистой сыпи,

Геморрагического диатеза,

Множественные кровотечения.

Болезнь поражает почки, печень и поджелудочную железу. Возможны поражения сердечной мышцы и центральной нервной системы, которые могут проявляться спутанностью сознания, раздражительностью и агрессией. При поздней стадии заболевания возможно воспаление одного или двух яичек. Инкубационный период колеблется в пределах от двух дней до 21 дня.

«Заражение человека возможно при тесном контакте поврежденной кожи или слизистых с кровью больных людей или обезьян, их другими физиологическими жидкостями, органами, а также при контакте с поверхностями и материалами, которые загрязнены выделениями больных — одежда, постельное белье, инфицированный инъекционный инструмент, травмы при уколах инфицированной иглой и так далее», — цитируют «Известия» Сафонову.

Передача вируса воздушно-капельным путем крайне сомнительна, но при кровавой рвоте риск увеличивается. Также заражение вирусом возможно при сексуальном контакте с переболевшими, у которых вирус хранится в сперме после клинического выздоровления.

Коэффициент летальности составляет 88%, но он достаточно низкий, если оказать медицинскую помощь вовремя.

«В России следует усиливать диагностику в рамках лабораторной медицины и рекомендовать людям, возвращающимся с отдыха, проводить обследования на несвойственные России инфекции или же это должен быть усиленный контроль со стороны государственных контролирующих органов на выявление новых инфекций», — подытожила Сафонова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию.