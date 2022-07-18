Силы ЛНР установили контроль над Северском

Народная милиция ЛНР сообщила об установлении контроля над Северском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

На очереди у военных подразделений донецких республик и России освобождение Соледара.

Северск взят под контроль сил Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Северск под нашим контролем», — сказал он в эфире российского федерального телеканала.

Киселев также выразил надежду на освобождение в течение нескольких дней Соледара, находящегося в 15 километрах от Бахмута.

Ранее сообщалось, что украинских боевиков постепенно «выжимают» из Северска. Освобождение населенного пункта даст подразделениям донецких республик и России выйти в район Краматорска и Славянска. В боях за Северск были замечены боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Как сообщал 5-tv.ru, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил активизировать деятельность Вооруженных сил по всем направлениям. Как отметил Шойгу, этот шаг необходим, чтобы исключить массированные ракетные удары ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре в Донбассе и других регионах.