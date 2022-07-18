Птаха оправдался за интимную переписку со звездой «Дома-2»: «Поржать хотел»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Спустя три месяца после рождения дочки в семье певца и модели Ланы Реутовой случился разлад. Деталями конфликта они активно делятся в социальной сети.

После того как жена Птахи Лана Реутова обнародовала интимную переписку мужа с экс-участницей «Дома-2» Анастасией Ковалевой, рэпер решил оправдаться. Оказалось, теплые и страстные сообщения звезде реалити-шоу певец отправлял «в шутку». Никакого другого подтекста кроме как дружеского та переписка не несла, объяснил исполнитель. В качестве доказательств он показал своим поклонникам общение с Ковалевой.

«Насть, помнишь переписку про хочу-не хочу? Сорян, я чуть поржать хотел, вот и написал. А то мы столько лет общаемся без сексуального подтекста. Это была просто шутка. Извини за такие приколы! Я что-то перегнул со своими шуточками», — писал еще в середине июня Птаха Ковалевой.

Фото: Instagram* / ptaha.cao

Экс-участница «Дома-2» не стала обижаться на певца, отметив — больше так шутить не стоит. Ведь ей с претензиями писала Реутова. Но если звезда реалити-шоу с легкостью простила странные шутки Птахи, то его жена спускать все с рук не намерена. В социальной сети она отметила: то, что сейчас говорит Птаха, полный бред.

«Друзья, перестаньте слушать тот бред, что он несет, пожалуйста. Если я сейчас покажу и расскажу все, вы будете еще в большем шоке. И тут уже вопрос даже не про измены. Д (Давид — настоящее имя музыканта — Прим.ред.) хватит врать. Будь уже мужчиной, который так громко кричит о любви», — ответила Реутова.

Она дала понять, что прощать мужа не будет и в оправдания не верит. Ведь, по словам Реутовой, выставленная переписка не единственная. У нее еще много компромата на мужа. Именно с этим и связана подача заявления на развод.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как рэпер Птаха три месяца назад встречал жену с новорожденной дочкой из роддома.

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