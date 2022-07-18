Так проявляется характер: командир танкового взвода в ДНР рассказал о страхе смерти

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Боец с позывным «Марик» решил стать профессиональным военным после участия в Антимайдане.

Командир танкового взвода ОТБ «Дизель» с позывным «Марик» в 2014 году участвовал в Антимайдане, а год назад закончил военное училище и теперь один из лучших командиров в батальоне. В беседе с военкором «Известий» Валентином Трушниным он рассказал о страхе смерти и армейском юморе.

По словам Марика, еще за год до поступления в военное училище он начал усиленно готовиться, и как только услышал по телевизору о наборе, сразу приехал в военкомат и подал документы.

«Я был очень рад этому. Ни капли не жалею, что закончил военное училище. Было много переломных моментов, когда хотелось уйти, бросить. Как-то себя перебарываешь, из-за этого и появляется характер потом. Ты закаливаешь сам себя. Пять лет назад пришел мальчиком, а вышел дяденькой-офицером», — говорит Марик.

www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru

Боевая машина, по словам военного, становится для танкистов домом, а экипаж — семьей. Он рассказал, как в начале спецоперации довелось буквально жить в танке, так как покидать его было опасно из-за непрекращающихся обстрелов противника.

«С начала спецоперации мы выходили на Николаеву под Волновахой еще в марте, когда было холодно, мы жили в танках, ночевали в танках. Как видите, тут места немного. Спали здесь. Это был наш дом. Довольно-таки удобно. Да, конечно, затекает все. Раз в два часа надо проснуться и поменять позу. Все равно умудряешься поспать», — рассказал Марик.

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Он также признался, что у бойцов всегда присутствует страх смерти, когда они выходят на передовую. Не боится только дурак, подчеркивает военный.

«Боятся все. Боятся мои пацаны, боюсь в какой-то степени и я. Но ты выезжаешь, и до первого выстрела у тебя страх. Все, ты увидел цель, у тебя страх пропадает. После боевого крещения начинается какой-то адреналин, азарт. И с этими впечатлениями начинаешь работать. Но тут есть риск заиграться, а потом очень сильно расслабиться. И, бывает, прилетает. Страх можно прикрыть, побороть, но не подавить», — отметил боец.

Также он рассказал о своеобразном армейском юморе, который обязательно присутствует в повседневной жизни бойцов и помогает не падать духом.

«А как по-другому? Если командир будет как овощ, грустить, то и бригада будет также. Не надо падать духом, надо надеяться, думать о хорошем. Мы все уверены, что победим. Это дело времени», — заявил Марик.

Ранее Валентин Трушнин пообщался с командиром артиллерийского расчета в ДНР с позывным «Шум» и выяснил, как в боевых подразделениях осуществляется массовый переход со 122-миллиметровых гаубиц Д-30 на 152-миллиметровые орудия Д-20.

Выяснилось, что проверенные советские гаубицы показывают хорошие результаты, особенно в связке с беспилотником. В этом случае точность огня возрастает на порядок.

Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения российскими танками Т-72БЗ опорного пункта ВСУ.