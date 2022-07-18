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Все россияне имеют право на благоприятную окружающую среду. Об этом важно помнить.

Ни один собственник квартиры не обязан страдать от последствий курения табака назойливыми соседями. Если житель дома недоволен запахом или дымом, то на законных основаниях может привлечь курящего соседа к ответственности. Об этом заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

По его словам, все граждане имеют право на благоприятную окружающую среду. Это входит в Конституцию РФ, федеральное законодательство и нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которым наша страна присоединилась еще в 2008 году.

Как следует из документов, россияне обязаны следовать нормам законодательства в сфере охраны здоровья от продуктов табакокурения. В том числе проживание в квартире должно осуществляться в соответствии с правами и законными интересами жителей всего дома.

Если правила не соблюдаются, то соседи должны зафиксировать факт попадания табачного дыма на свою жилплощадь и привлечь нарушителей к ответственности. Чтобы это осуществить, потребуется привлечь остальных соседей, которые тоже подтвердят факт попадания продуктов табакокурения в жилище — допустим, балкон квартиры этажом ниже.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — приводит слова Мацалы агентство «Прайм».

Также за доказательство сойдет фотография на мобильном телефоне, где нарушитель курит и дым попадает в соседние окна. Еще можно вызвать участкового, который подтвердит наличие стойкого запаха табака из места обитания курильщика.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», — заключил юрист.

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