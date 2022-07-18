Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса

Военный эксперт Шурыгин: Донбасс будет освобожден в ближайшее время

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Союзные войска легко и молниеносно освобождают от боевиков оккупированные территории. Националисты активно складывают оружие.

Освобождение территорий Донбасса от украинских националистов завершится примерно через два-три месяца. Предположительные сроки выдвинул военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он прокомментировал недавнее заявление Эдуарда Басурина. Представитель Народной милиции ДНР выразил уверенность в том, что Донбасс будет освобожден до конца этого года.

«Я думаю, что мы должны это сделать в ближайшие два-три месяца, на текущий год у нас много других задач. Оставшийся кусок территории освобождать еще четыре месяца — это как-то слишком», — выразил свое мнение Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заговорили о возможных сроках завершения спецоперации.