Не только актер: Безруков раскрыл неизвестный факт из своей биографии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; ВКонтакте / sv_bezrukov

За 20 лет игры на сцене театра и в кино актер завоевал невероятную любовь зрителей. Он перевоплощался и в Сергея Есенина, и Александра Пушкина. Однако об одном таланте все эти годы он умалчивал.

Сергею Безрукову удалось удивить даже самых преданных поклонников. На своей странице «ВКонтакте» актер рассказал о неизвестном факте, который скрывал многие десятилетия. Оказалось, знаменитость умеет не только мастерски перевоплощаться и вживаться в роль, но и неплохо играет на рояле. В подтверждение своих слов он опубликовал видео.

«А вы знали, что я виртуозно играю на рояле? Но только в кадре. Последний раз, честно, играл на выпускном экзамене в музыкальной школе», — признался Безруков.

В кадре он во время съемок социального проекта, повествующего о мальчике с аутизмом, который очень любит симфоническую музыку, но из-за его особенностей администрация филармонии отказывает ему в посещении концертов. Все меняется, когда мальчик случайно знакомится с великим пианистом.

Также Безруков рассказал, что в детстве дома у будущего актера не было фортепиано. Чтобы оттачивать навык, ему приходилось бегать к соседям. Но это было изредка. Чаще всего он тренировался без звука на старом аккордеоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль в карьере Сергея Безрукова сыграл его отец.