Александр Ширвиндт честно рассказал о проблемах с сердцем: «Проверочки были»

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Недавно 87-летний актер перенес операцию. Несколько часов назад появились слухи о его экстренной госпитализации.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт прокомментировал недавнюю информацию о своей госпитализации. Актер заверил, что серьезной угрозы его здоровью нет, а визит врачей был запланированный.

«Нормально состояние. Просто проверочки были», — сказал Ширвиндт в беседе с изданием Газета.ру.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 87-летнему актеру стало плохо и ему понадобилась помощь врачей. Согласно некоему источнику, Александр Ширвиндт находился в своем загородном доме в Подмосковье, и прибывшие на вызов медики якобы диагностировали у него стенокардию.

Известно, что недавно народный артист перенес операцию, но он заверил поклонников, что переживать за него не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сыну Стаса Пьехи Петру сделали операцию. В прошлом году восьмилетнего мальчика избила соседка. У малыша диагностировали сотрясение мозга, ушибы и другие травмы. Позднее врачи сказали, что Петру нужна операция.