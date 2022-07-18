Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office; © РИА Новости / РИА Новости; Instagram* / zelenskiy_official

На Украине все «нашпиговано» американскими, канадскими, британскими и другими специалистами. Представители НАТО и США решают, кто будет управлять Незалежной?

Репутация украинского лидера Владимира Зеленского подорвала окончательно и бесповоротно. Об этом свидетельствуют внезапные кадровые перестановки — президент уволил с должностей целый ряд высокопоставленных силовиков. Например, генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы внешней разведки страны Валерия Кондратюка. Причины таких решительных изменений не объясняются, но явно указывают на послабление позиций главы Незалежной.

Может ли кто-то другой свергнуть нынешнего украинского президента? На тему порассуждал политолог Юрий Светов.

«Я в это не верю, потому что не для того Зеленского „надували“ в течение этого года. Человека протащили по парламентам в большинстве стран мира, из него сделали образ на обложке журнала Time, он предстал как ведущий лидер мира. С такой легкостью от него не откажутся», — объяснил публицист в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Именно по этой причине Зеленского охраняет британский спецназ, уверен Светов. Эксперт также отметил, что на Украине все «нашпиговано» американскими, канадскими, британскими и другими специалистами. Именно они ведут украинский конфликт, поэтому пока советники США и НАТО хотят видеть в кресле украинского президента Владимира Зеленского, он останется на месте.

«Пока отношение к Зеленскому такое, как было когда-то к южноамериканскому диктатору Трухильо. Про него президент Соединенных Штатов сказал: „Трухильо, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын“. И с Зеленским — это то же самое, пока он нужен», — заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru писал, что по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинскими силами руководят инструкторы НАТО.