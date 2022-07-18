Повелительница драконов из «Игры престолов» потеряла часть мозга

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Эмилия Кларк недавно перенесла сложную операцию. Как теперь изменится жизнь актрисы?

Британская актриса Эмилия Кларк, знакомая многим как повелительница драконов из сериала «Игра престолов», потеряла часть мозга. Произошло это вследствие тяжелой операции. Фатальных последствий чудом удалось избежать.

35-летняя Кларк во время съемок сериала в 2011 году перенесла инсульт: у нее лопнула аневризма (выпячивание стенки артерии или вены — Прим. ред.) в мозге. Через два года инсульт повторился. Актрису удалось спасти — она была срочно прооперирована и, к счастью, смогла восстановится.

«Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить», — сказала звезда в интервью телеканалу BBC.

Кларк отметила, что ее память не пострадала, поэтому она может продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.

«Я могу играть по два с половиной часа каждую ночь и не забыть ни строчки», — сказала она.

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