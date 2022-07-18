Силы Народной Милиции ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

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Украинские националисты один за другим складывают оружие. Желающих воевать за варварский киевский режим все меньше.

Войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось полностью перекрыть в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку. Таким образом, город взяли в полукольцо. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Вблизи Авдеевки проходит линия соприкосновения позиций украинский армии и сил ДНР. Со стороны города ВСУ обстреливают территорию республики, а именно, Ясиноватую и пригород Донецка.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области задержали завербованного СБУ жителя ЛНР.