«Посмотрел на нее, и стало плохо»: детали последних минут жизни футболиста Козлова

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Звезда «Спартака» неожиданно скончался во время тренировки. Ему было всего 29 лет.

Товарищ по футбольному клубу Александра Козлова поделился подробностями трагедии, повлекшей за собой смерть 29-летнего спортсмена. Козлов за полгода до кончины стал играть за Красногорский клуб «Зоркий». Вратарь команды Андрей Данилов находился рядом с товарищем в его последние минуты. Он рассказал, что предшествовало смерти спортсмена.

По словам Данилова, команда прибыла на регулярную тренировку. Ничто не предвещало беды: коллеги прошли в раздевалку, пили чай, обменивались новостями. Александр Козлов решил сходить на массаж перед тренировкой. Когда он лег на кушетку, ему стало плохо — оторвался тромб.

«Мы приехали на тренировку, как обычно, зашли в раздевалку, переодеваемся, готовимся. Он хотел растереться на массажном столе, он лег. Наш массажист пошла мыть руки, он поворачивается, смотрит на нее, и ему становится плохо, и он падает. Когда приехала скорая, человек еще был в сознании», — поделился подробностями трагедии Андрей Данилов.

И хотя последним клубом Козлова был «Зоркий», прославился футболист благодаря «Спартаку». Он играл за красно-белых с 2010-го по 2016-й.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла церемония прощания с Александром Козловым в манеже академии «Спартак».