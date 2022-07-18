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Некоторые россияне желают приобрести загородную недвижимость на заемные средства. При определенных условиях банки могут одобрить не только ипотеку на домик в деревне, но и в садовом товариществе.

В последние годы в России наблюдается повышенный спрос на загородную недвижимость. Некоторые люди мечтают постоянно жить поближе к природе, другие — только временно. Частный риелтор Светлана Щербакова рассказала 5-tv.ru, что нужно учитывать при планировании покупки загородного дома в садовом товариществе (СТ).

Преимущества покупки дома в СТ

По словам эксперта, покупка дома в деревне обойдется гораздо дороже, чем в СТ. Однако нужно обратить внимание на характеристики дома, его внешний вид. Некоторые особенности жилья, к примеру, не позволят человеку в нем прописаться.

С недавнего времени все СТ в стране должны перевести в другую правовую форму, которая называется товарищество собственников недвижимости (ТСН). Позже власти разделили огороднические (ОНТ) и садовые товарищества (СНТ). Первый вид предполагает использование земли для выращивания различных сельскохозяйственных культур. На таких участках запрещено капитальное строительство, можно возводить только небольшие постройки без фундамента, например сарай для хранения инвентаря. Риелтор уточняет, что в ОНТ не получится прописаться. В СНТ можно и построить жилье, и оформить все документы для прописки.

Ипотека для садовых товариществ

Теоретически действительно можно взять ипотеку на покупку домов в садовых товариществах. Но следует учитывать, что банки одобряют подобные займы неохотно. Причина: ипотека выдается в залог недвижимости, которая приобретается.

«Банки не спешат приобретать для себя такие объекты, потому что их сложно реализовывать. В итоге сложно понять и оценить их стоимость. И получается, что банки могут остаться в убытке. Но они могут взять, например, в залог имеющуюся вашу недвижимость. И вы можете таким образом попробовать приобрести именно в СТ дом в ипотеку», — рассказала риелтор Щербакова.

Также следует учесть другие два момента садовых товариществ:

Иногда они находятся в неудобном месте, вдалеке от населенных пунктов и развитой инфраструктуры.

Купить можно лишь небольшие участки земли размером шесть-семь соток.

«Если вы хотите подешевле, сэкономить, и дачка у вас не для круглогодичного проживания, то, конечно, имеет смысл рассмотреть в СТ какой-то домик», — считает эксперт.

Сроки оформления ипотеки, по словам риелтора, в таких случаях более длительные. Банки могут работать по данному вопросу около двух месяцев, потому что нужно обратить внимание на документацию дома и земли. Также кредитной организации важно, чтобы все было в порядке: правильное размежевание, присутствие дома в реестре и другие нюансы.

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Эксперт советует обращаться за помощью к профильным специалистам, к хорошему юристу или риелтору.

«Если вы все-таки решились приобретать в ипотеку дом в СТ, то наймите оценщика. Пусть вам сделают оценку, потому что для ипотеки это необходимо. Проверьте все документы, состоит ли дом на учете. Если нет, получается, собственнику нужно идти в Росреестр и ставить на учет», — дополняет специалист.

Также стоит уделить внимание соседям, поговорить с ними и узнать подробности о собственнике приобретаемого участка. В некоторых случаях от соседей можно узнать даже больше, чем из официальных документов.

Когда лучше покупать

По словам риелтора, такие покупки всегда удачны, спрос на загородную недвижимость увеличился и в будущем может вырасти еще сильнее. Однако нужно тщательно все проверить перед сделкой: документы, собственника, соседей, коммуникации. Важно учитывать, что в СТ, как правило, подключено только электричество. Газ же чаще проведен в деревни, а иногда там есть даже центральная канализация. Но и цены гораздо выше на такие дома, где есть больше коммуникаций. Только после внимательной проверки всех этих моментов можно совершать покупку.