Врачи назвали причину утренних головных болей

Врачи Малышева и Продеус порекомендовали зажимать во рту карандаш, чтобы избавиться от головной боли

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Неправильно подобранная подушка может стать катализатором мигрени в начале дня.

Многие люди мучаются из-за головных болей по утрам. У подобного бывает множество факторов. Однако, недуг в большинстве случаев возникает из-за неправильного положения тела во время сна. Об этом рассказали в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» врач-терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус.

По словам врачей, неправильно обустроенное место отдыха является первой причиной головной боли, если человек спит на слишком высокой или низкой подушке, частично пережимается позвоночная артерия, возникают болезненные ощущения. Врачи рекомендуют снять подобную боль простым способом с помощью карандаша.

«Головная боль напряжения — апоневроз — появляется из-за напряжения мышц скальпа. Для того, чтобы снизить болезненные ощущения, нужно взять обычный карандаш и максимально сильно зажать его во рту. Напряжение лицевых мышц снизит головную боль», — сообщил Андрей Продеус.

Также категорически важно во избежание таких болей правильно подобрать подушку, лучшим вариантом по мнению медиков, будет ортопедические изделия ил твердые валики по шею.

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