Песков оценил вероятность встречи Путина с Лиз Трасс на саммите G20

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Кандидат в премьер-министры Великобритании заявляла о готовности «вызвать на разговор» российского лидера.

Президент России Владимир Путин не готовится к двусторонним встречам на саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала в ходе встречи на высшем уровне «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром королевства.

«РФ продолжает в подготовке к саммиту G20 — в дальнейшем будет приниматься решение о необходимости участия. Программа двусторонних встреч не прорабатывалась», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Трасс в ходе телебатов заявляла, что готова была и «осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова» во время встречи, умолчав о собственном сокрушительном провале на переговорах с российским министром.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошла встреча глав МИД стран «большой двадцатки». Лавров был единственным, кто начал свою речь с соболезнований после покушения на экс-премьера Японии. Большинство участников встречи ударились в антироссийскую риторику и попытались втянуть российского дипломата в кулуарные скандалы.