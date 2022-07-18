Просто и быстро: рецепт закуски Кимчи из ананаса от шефа Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

В летнее время хочется чего-то нового и очень вкусного? Не бойтесь экспериментов!

В жаркий летний зной хочется порадовать себя различными гастронамическими вкусностями. Такого же мнения придерживается шеф-повар Василий Емельяненко. Он опубликовал рецепт опубликовал рецепт закуски Кимчи из ананаса на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

Ананас 600 граммов

Пряная мята 200 граммов

Для маринада:

Сахар 30 граммов

Апельсиновый сок 100 миллилитров

Соус кимчи бейс 50 граммов

Куриный бульон 30 граммов

Рисовый уксус 50 граммов

Соевый соус 10 граммов

Способ приготовления:

В самом начале приготовления блюда необходимо очистить ананас от кожуры. Вскоре нарезаем его на кусочки для маринада. Для более насыщенного вкуса можно мелко нарезать стебли мяты и добавить их к ананасу. Листья мяты также следует мелко нарезать и добавить к фрукту. После сахара с апельсиновым соком стоит добавить к рисовому и соевому соусу и перемешать все получившееся. Половину полученной смеси выливаем в тарелку к ананасу, а в оставшуюся половину добавляем пасту кимчи. Потом все необходимо будет совместить и перемешать. Замотать пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12 часов. По истечению времени можно приступать к дегустации блюда.

Приятного аппетита!

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