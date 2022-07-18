Главное событие лета-2022: масштабный «Моторинг» организуют на автодроме «Игора Драйв»

Фото: Пресс-служба серии Моторинг

Максимальная скорость, рев моторов и нереальные эмоции — скучно не будет ни взрослым, ни детям!

На петербургском автодроме «Игора Драйв» 24 июля состоится главное состязание России по шоссейно-кольцевым мотогонкам — «Моторинг». Это будет настоящий спортивный праздник, который приятно удивит гостей и подарит массу незабываемых впечатлений.

Самая волнующая часть мероприятия — пять захватывающих соревнований среди лучших российских мотогонщиков. Впечатляющая скорость и неукротимый азарт участников передастся зрителям, которые до конца будут наблюдать за борьбой лучших из лучших.

«Моторинг» — это спортивный праздник для всех возрастов. Множество семей соберутся на мероприятии и каждый найдет занятие по душе. Взрослые вместе с детьми могут насладиться дрифтом, увидеть гоночное такси, попробовать вкусную еду, прогуляться по стартовой прямой гоночного трека и это далеко не вся программа.

Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг Пресс-служба серии Моторинг

Впечатления от мероприятия еще больше запомнятся благодаря фотосессиям с пилотами во время прогулки по пит-лейн, а после гонщики с удовольствием подпишут автографы для желающих.

Захватывающая борьба на трассе, невероятные эмоции, по которым так соскучились наши гости. Грандиозные воспоминания и яркие впечатления гарантированы! Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный. Подробная информация на сайте motoring.ru.

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