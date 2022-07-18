Фанаты рыдают у гроба: в манеже «Спартака» прощаются с Александром Козловым

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Знаменитый футболист скоропостижно скончался в 29 лет.

В манеже академии «Спартака» в Москве проходит прощание с бывшим нападающим клуба Александром Козловым. Проводить спортсмена в последний путь пришли футболисты Красногорского «Зоркого», которые тренировались вместе с Козловым в последние месяцы его жизни.

Также церемонию посетил президент академии «Спартак» Сергей Родионов и технический координатор Артем Ребров.

Не обошлась траурная церемония и без преданных поклонников футболиста. Они несли к его гробу алые розы. Даже самые суровые на вид мужчины не могли сдержать слез. Каждому была дана возможность высказаться и почтить память покойного теплыми словами.

«Один из самых талантливых игроков своего поколения, работали с ним в юношеской сборной до 16 лет, его подкосили тяжелые травмы, если не ошибаюсь, Саша два раза рвал крестообразные связки», — поделился воспоминаниями бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко.

Александр Козлов ушел из жизни 15 июля. Он умер во время тренировки. Специалисты сказали, что 29-летнего спортсмена оторвался тромб.

В «Спартаке» талантливый футболист играл с 2010-го по 2016-й год. Он провел 28 матчей и забил один гол, завоевав серебро чемпионата России.

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