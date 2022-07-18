В Чечне указали на необходимость размещения ПВО в горах

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Глава региона Рамзан Кадыров предложил усилить обороноспособность РФ в текущих реалиях.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) необходимо разместить в горах Чечни. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения», — указал он.

Кадыров предложил усилить обороноспособность РФ путем размещения ПВО в Чечне и южных регионах.

«Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе», — отметил глава региона.

Кроме того, Рамзан Кадыров сообщил об организации в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Минобороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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