Забудьте про слезы: что делать при панической атаке в метро

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Страх может настигнуть человека в любой момент, поэтому всегда нужно быть готовым противостоять ему.

Паника в метро — это редкое, но довольно опасное явление, с которым может столкнуться любой пассажир. Причины неосознанного страха кроются в клаустрофобии или других внешних факторах. Что делать и как избежать приступов панической атаки, рассказала психолог Надежда Леднева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Способ первый: берем любой пакет, который у вас есть и дышим в него. Если у вас нет пакета, сложите ваши ладони и дышите в них. Делайте глубокие вдохи. Сконцентрировавшись на вашем дыхании, вам станет легче», — посоветовала специалист.

В качестве средства против паники Леднева порекомендовала отвлечение на посторонние раздражители. Например, щепок по запястью. Многие пациенты Надежды специально носят на руках резинки и в нужный момент оттягивают их, чтобы удар больно пришелся по коже и вернул человека в чувства.

«Третий вариант. Дело в том, что когда возникает паника, часто человек напряжен или делает какие-то механические действия. Постукивает кончиками пальцев или качает ногой. Такие действия еще больше вызывают чувство нервозности. Попробуйте расслабить ваши мышцы» — порекомендовала психолог.

Паника и страх — действительно неприятные ощущения. Нервозность и напряжение могут быть признаками наиболее серьезных проблем. Например, недостаток сна. Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти опасных последствиях систематического недосыпа.