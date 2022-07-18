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На самом ли деле прикосновения могут снизить уровень тревоги?

Во время объятий в организме человека вырабатываются особые гормоны, которые резко улучшают самочувствие. Это не миф, а реальность — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. Речь идет об эндорфине и окситоцине. Кроме «исцеляющего» эффекта, они повышают и степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек тебе приятен.

«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — рассказал в беседе с URA.RU Владимир Хорошев.

Также кардиолог отметил, что подобный процесс улучшает вывод шлаков из организма.

«Эти недоокисленные продукты, которые скапливаются в результате обмена веществ, быстрее удаляются притоком артериальной крови и оттоком венозной. Таким образом снижается вероятность развития всевозможных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии», — подытожил хирург.

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