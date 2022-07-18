Искореженный металл и выжженная земля: новые кадры с места крушения вертолета на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kuzyakin

В результате трагедии погибли трое: чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, управлявший судном, и его пассажиры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Их тела растащили медведи.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало новые фото с места крушения вертолета Robinson на Камчатке. Трагедия произошла 16 июля.

На кадрах видно, как в результате падения вертолет развалился на множество частей и превратился в искаженный металл. После удара о землю он загорелся. На месте крушения вся земля была выжжена.

Трагедия, в результате которой погибли трое, произошла в минувшую субботу. Вертолет летел по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Вечером 16 июля его ожидали на вертолетной площадке. Robinson пропал с радаров, а пилот не выходил на связь. Тогда сотрудники МЧС объявили о пропаже судна и начали поиски. В них был задействован вертолет Ми-8, поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Камчатскому краю и волонтеры. Всего было исследовано около 1500 квадратных километров.

Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Сгоревшие обломки самолета были найдены на следующий день. Вместе с ними и тела погибших: чемпиона мира по биатлону Игоря Малиновского, управлявшего судном, и его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка. Пока велись поиски, медведи растаскивали тела несчастных на части. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как биатлонист Игорь Малиновский мог напророчить собственную смерть.