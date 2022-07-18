Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ

Ксения Темникова 259

Шойгу поручил группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Специальная военная операция России

Цель — лишить противника возможности обстреливать жилые кварталы Донбасса и терроризировать мирных жителей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности, принадлежащие войскам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр лично посетил с инспекцией командный пункт группировки. Руководитель подразделения отчитался Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в доверенной зоне.

Оценив расположение сил, глава ведомства поручил группировке уничтожить вооружение противника, позволяющее ему вести огонь по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса и устраивать поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.

Два дня назад Шойгу также посетил командные пункты группировок «Юг» и «Центр» и отдал распоряжение активизировать действия в зоне проведения специальной военной операции. Основная цель — исключить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить ракетные и артиллерийские удары по территории России и Донбасса, их гражданской инфраструктуре и жителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воспользоваться западным оружием.

Новости партнеров

Новости СМИ2