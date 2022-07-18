Тодоренко и Шарапова лишились 600 тысяч рублей из-за родов за границей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Молодые мамы нисколько не жалеют о своем решении. Были веские основание для временного переезда?

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка, сына Мирослава, за границей, в Канаде. Делала звезда это при помощи особенной техники: гипнороды — совокупность дыхательных и гипнотических упражнений, которые успокаивают боль во время схваток. Второй сын Регины оказался настоящим богатырем — больше четырех килограммов. Пара счастлива рождению нового члена семьи и с удовольствием делится совместными фото в соцсетях, передает сайт KP.RU.

По закону рожденный в Канаде малыш автоматически получает гражданство этого государства. Для этой процедуры даже работают специальные агентства, которые решают организационные вопросы касаемо документов и пребывания. Для канадцев роды в стране бесплатные, а вот туристы отдают немалые суммы.

Естественные роды звезды «Орла и решки» в отдельной палате стоили от пяти тысяч долларов (289 тысяч рублей — Прим. ред), услуги агентства по организации «родов в Канаде под ключ» от 18 тысяч долларов (около миллиона рублей — Прим. ред).

Также известно, сколько денег потратила российская теннисистка Мария Шарапова, которая в начале этого месяца родила сына в Лос-Анджелесе. Спортсменка давно живет в США вместе с мужем бизнесменом-миллионером Александром Гилксом. Стоимость родов обошлась ей в десять тысяч долларов (578 тысяч рублей — Прим. ред).

Российская теннисистка Мария Шарапова. Фото: ww.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли роды Тодоренко.