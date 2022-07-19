Шарахаются прочь: дочь Успенской пожаловалась, что мать распугала всех женихов

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Певица заявляет, что сразу видит в людях хорошее и относится к достойным мужчинам соответствующе.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пожаловалась на проблемы с личной жизнью. Причем, якобы из-за собственной матери. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ в выпуске, посвященном артистке.

Женщина призналась, что мечтает о фермерском хозяйстве. На ее приусадебном участке уже поселились козочки, молоком которых знаменитость угощает своих соседей.

Огородом и хозяйством занимаются специально нанятые люди. Тем не менее Успенская признается, что любит работать руками сама. Она вспоминает, как, живя в Италии, работала, собирая артишоки. Позже она ездила с итальянским продавцом антиквариата по богатым домам, пела, тем самым помогая ему продавать старинные вещи. После этого периода жизни артистка терпеть не может антиквариат, поэтому собственный дом свой обставила в стиле современной классики.

Журналисты отмечают, что это хорошо, потому что певица может не беспокоиться о том, что ее внуки испортят какую-нибудь старинную вещь. Королева шансона уже давно говорит со своей дочерью Татьяной Плаксиной о потомстве. По словам девушки, она не спешит обзаводиться детьми.

На вопрос об имуществе собственной дочери Успенская заявляет, что она и есть приданное.

«Вот только поклонники 32-летней Татьяны почему-то шарахаются прочь от такого приданого», — говорится в программе.

По словам Плаксиной, строгая мама распугала всех кавалеров. При этом сама певица заявляет, что ее бояться не стоит, потому что он сразу видит в людях только хорошее и относится к достойным мужчинам соответствующе.

Как пишет dni.ru, раньше Татьяна Плаксина сильно ссорилась со своей знаменитой матерью. Кроме того, у девушки были пагубные привычки. Например, ей пришлось даже лечь в наркоклинику, где ей ставили капельницы с препаратами для восстановления здоровья. Лечение пошло Татьяне на пользу — она начала вести здоровый образ жизни и помирилась с.

Как ранее писал 5-tv.ru, Татьяна Плаксина отправилась вместе с Любовью Успенской на отдых, где впервые продемонстрировала фигуру в купальнике.