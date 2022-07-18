Лавров: Украина стала расходным материалом в войне Запада с Россией

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Постановки Запада используются для того, чтобы оказать влияние на нужную страну или регион.

Инсценировки США и ЕС нельзя назвать безобидными, они преследуют четкие цели. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

«Важно понимать: это не безобидные игрушки в медиа-войне, поскольку такие постановки прямо используются как предлог для вполне материальных действий: наказания „обвиняемых“ стран санкциями, осуществления против них варварских агрессий с многими сотнями тысяч жертв среди мирного населения, как это было, в частности, в Ираке и Ливии», — пояснил дипломат.

Он добавил, что последствия действий Запада могут быть гораздо серьезнее.

«Как в случае с Украиной — для ее использования как расходный материал в войне Запада против России», — резко заявил Лавров.

Он отметил, что в спецоперации участвуют не только Россия, ДНР, ЛНР и Украина, но и НАТО — через инструкторов и наводчиков, что чревато невероятными последствиями.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Лаврова, который объяснил, почему предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — геополитический гамбит против России.