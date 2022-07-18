На территории Донбасса ВАИ РФ нашли крупный схрон оружия ВСУ

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Оружие из-замаскированного арсенала должно было поражать гуманитарные колонны.

То, что все больше украинских военных и правоохранителей переходят на сторону России, вполне объяснимо — союзные силы активно развивают наступление. Пытаясь спастись, националисты бросают все — включая оружие, которое прислали западные покровители.

Так, бойцы Росгвардии обнаружили схрон, который готовили для нападения на гуманитарные колонны. Такой арсенал нашим военным попался впервые. Военкор «Известий» Александр Морозов все покажет.

Инспектор ВАИ группировки «Отважные» продолжает осматривать обочину и разрушенные блиндажи ВСУ. Несколько часов назад военные автоинспекторы нашли здесь замаскированный арсенал.

Две противотанковые управляемые ракеты, снаряды для минометов, почти сотня выстрелов для гранатометов, патроны, дальше лежат гранаты. Все это было найдено нашими военными при осмотре этой территории. Как говорят, все это вооружение предназначалось для диверсионно-разведывательной группы.

По словам военных, спрятанное оружие диверсанты планировали использовать для атаки на грузовики с военным и гуманитарным грузом.

«Когда начали обследовать так же обнаружили растяжку на подходе к данным снарядам, растяжка была обезврежена, дальше мы доложили по инстанциям и продолжили работать», — рассказал командир отряда ВАИ под позывным «Волга».

Схроны с оружием на брошенных блокпостах ВСУ инспекторы ВАИ находят регулярно. В основном патроны, автоматы, взрывчатку. Много боеприпасов прячут в полях.

Тщательно проверяют и автотранспорт. Военные говорят, часто солдаты вооруженных формирований Украины выдают себя за беженцев, чтобы скрыться.

Наши военные ловят не только диверсантов, но и мародеров, которые везут все подряд.

«Квадроцикл, мотоцикл находили, газонокосилку находили. Телевизоры, микроволновые печи, но вооружение в основном: гранаты, пистолеты, автоматы, патронов очень большое количество везут», -пояснил командир отряда ВАИ.

Все найденное вооружение военные автоинспекторы передают народному ополчению Луганска, которое бойцы в дальнейшем используют для выполнения задач по освобождению Донбасса.