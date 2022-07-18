Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Российские летчики готовы совершить вылет в любую секунду, потому что знают — только они смогут защитить товарищей с воздуха.

Безошибочно поразить цель в любых условиях способна и наша авиация. Экипажи российских Су-34 нанесли сокрушительный удар по позициям украинских боевиков. Причем у националистов не было и шанса заметить, что они стали мишенью. Истребители-бомбардировщики работают с такого расстояния, что им даже не требуется прикрытие. За ходом очередной миссии наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Вылеты на этой военно-полевом аэродроме один за другим. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик поражает цель, не приближаясь к ней. Атакует днем и ночью. При любой погоде.

Истребитель резко, практически в вертикальном положении, взмывает в воздух и мгновенно скрывается за облаками. Разворот на 180 градусов. Цель выбрана, координаты получены и перепроверены.

На предельно низкой высоте он недосягаем ни для ПВО, ни для ПЗРК противника. Су-34 наносит удары с расстояния 30 километров. Кадры объективного контроля. Пуск: высокоточные ракеты уничтожают цель. Для истребителя совершенно неважно, что это: укрепленный район ВСУ или вражеский артиллерийский дивизион.

«Задача — помочь братьям снизу, пехоте, чтобы их не окружили, чтобы перестали поставлять вооружения с запада. Сзади меня ракеты. В форточку, конечно, не залетят, но три на три метра можно ее спокойно положить», — отметил командир авиационного звена Александр.

Авианаводчик корректирует удар. Разрушительная мощь ракеты важна, но еще важнее ее точность, потому что противник всегда пытается укрыться за мирным населением

Боевая мощь Су-34 поражает. Прикрытие ему не нужно: он сам способен выиграть воздушный бой с любым противником в небе. И может нести боезапас, превышающий его массу.

Самолет оборудован прицельным комплексом, который обнаружит любую цель с помощью радиолокационной системы. И целым арсеналом вооружения: две ракеты, восемь авиабомб, помеховые патроны для защиты от угрозы с земли.

Как раз сейчас боевой самолет оперативно снаряжают перед вылетом. Авиаинженеры подвешивают ракету класса "воздух-поверхность". Кроме довооружения производится обязательный визуальный осмотр всех бортовых систем: как внутри, так и снаружи.

Машина максимально живучая, а экипаж надежно защищен.

«Есть колоссальный плюс в том, что летчик и штурман сидят рядом, без перегородки, не сзади. В случае отказа радиосвязи. Летчик со штурманов могут общаться на пальцах», — пояснил командир авиационного звена Александр.

Су-34 обладает сверхманевренностью, которая позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклоняться от ответного огня. Не менее быстро работа идет и на земле. Как только один самолет готов к взлету, авиаинженеры снаряжают следующий. У летчиков почти нет времени на отдых. И им как никому другому нужна поддержка. Она у них есть. Слова благодарности и рисунки присылают со всех уголков России

Короткая передышка закончена — пришла новая цель. Пора за штурвал: вылет снова боевой.