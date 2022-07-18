Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету

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Она признала, что делала Юлии больно много раз.

В конце мая жена репера Гуфа Юлия Королева родила дочь. С прибавлением артиста поздравила бывшая жена Айза. Кроме того, она публично извинилась перед нынешней супругой музыканта.

«Я делала Юле больно много раз. Мне очень стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье», — сказала знаменитость, пишет Starhit.

Айза неоднократно пыталась зацепить Юлию, но сейчас все в прошлом. Теперь она сожалеет, что пожелала плохого этим людям.

До этого бывшая жена Гуфа осуждала Юлию Королеву в том, что благодаря ней рэпер не видится с их совместным сыном, который после развода остался жить с Айзой.

Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Королева рассказала, что занималась сексом во время беременности. По ее словам, этим можно заниматься, если не ограничивает врач.

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