Лавров: Пентагону придется раскрыть деятельность биолабораторий на Украине

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США продолжают заявлять, что биолаборатории были направлены на мирные цели, но доказательств этому не предоставляют.

Американские биолаборатории на Украине — свидетельство нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

Дипломат отметил, что Пентагону в любом случае придется отвечать за ту скрытную деятельность, которая там осуществлялась.

В отношении выявленных биолабораторий начата проверка, а также начата процедура получения разъяснений.

«Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что военно-биологическая деятельность США по всему миру требует пристального внимания, так как под ширмой «мирных исследований» кроется разработка биологического оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США наплодили вокруг России и Китая целую сеть биолабораторий.