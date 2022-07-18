Лавров: требования Шольца напрасны после провала Минских соглашений

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Российский дипломат заявил, что из-за инсценировки со стороны Европы пострадали невинные мирные жители.

Минские соглашения игнорировали и украинские власти, и главы Германии и Франции, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

Он отметил, что Берлин и Париж и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев <…> вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.

Лавров отметил, что пока украинские власти открыто нарушали достигнутые договоренности, европейские лидеры сваливали всю ответственность на Россию.

Глава МИД РФ напомнил, что точку в вопросе Минских соглашений поставил экс-глава Украины Петр Порошенко, который заявил, что они были нужны только для того, чтобы потянуть время.

«Цену этой инсценировки до сих пор платит украинский народ, которого долгие годы Запад заставлял смириться с жизнью под гнетом русофобского неонацистского режима. И когда сейчас О. Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается», — написал Лавров.

Российский дипломат отметил, что подобным документом как раз и были Минские соглашения, которые «убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров заявил: Москва призывает Запад играть по-честному или не мешать развиваться другим странам.