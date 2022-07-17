Втайне ото всех: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали мужем и женой спустя 20 лет

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К тому, чтобы узаконить отношения, актеры шли почти 20 лет. Поклонники с нетерпением ждали официальных подтверждений, но звезды, видимо, решили — счастье любит тишину.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, наконец, стали мужем и женой. О радостном событии сообщило издание TMZ. Звезды расписались в минувшую субботу в тайне ото всех штате Невада.

Звездная пара к браку шла на протяжении почти 20 лет. В начале 2000-х они уже были помолвлены. Но торжество так и не состоялось. Не выдержав давления прессы, пара отменила церемонию бракосочетания и вскоре разорвала отношения.

Сам Аффлек несколько лет страдал от алкоголизма, что - по слухам - стоило ему нескольких крупных ролей, в том числе и роли Бэтмэна. В начале 2020-го актера заметили в компании с Анной де Армас, короткие, но очень теплые отношения с которой вытащили Аффлека из затяжной депрессии. Но понравившаяся всем фанатам звездная пара очень быстро рассталась.

По всей видимости, и Аффлек, и Лопес сожалели о расставании. Когда в 2021 году Лопес рассталась со своим бойфрендом — бейсболистом Алексом Родригесом, — она решила дать второй шанс отношениям с Беном Аффлеком.

А в апреле этого года призналась — любимый сделал предложение. В уютной, домашней и романтической обстановке, когда актриса принимала ванну, туда зашел Аффлек, встал на колено и протянул кольцо с бриллиантом изумрудного цвета. Лопес от неожиданно и удивления заплакала.

А в начале июня стало известно, пара приобрела семейное гнездышко в Беверли-Хиллз. Недвижимость обошлась звездной паре в 60 миллионов долларов. О том, что спустя не один десять лет все-таки узаконили отношения, Лопес и Аффлек пока не сообщили. Но поклонники с нетерпением ждут подробностей торжественного события из уст самих звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звездных пар помимо Джениффер Лопес и Бена Аффлека разорвал помолвку накануне свадьбы.