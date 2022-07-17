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Украинский артист «защищает родину» в Израиле, где спел с залом песню, «прогоняющую москаля».

Викторию Боню возмутила новая песня Потапа. Телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления украинского артиста в Израиле, обратив внимание на текст его «хита».

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый „хит“, который он исполняет в Израиле‍. Думала Барских это уже дно, но тут снизу постучали, — резко отметила бизнесвумен. — Главный вопрос: почему этот „прогоняльщик“ скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь?».

В тексте песни-кричалки, которую Потап решил исполнить вместе с залом, говорится о «прогоне москаля». Пришедшие на концерт артиста поклонники с визгом поддерживали его.

На фоне спецоперации ВС РФ российский шоу-бизнес поделился на несколько лагерей. Часть артистов выступила против боевых действий и покинула Россию, другая — поддержала военных, отметив важность поставленных перед ними целей для будущего страны. Третьи же не стали делать громких заявлений, выразив надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.

Telegram / Виктория Боня

Потап, за свою карьеру заработавший немаленькое состояние на концертах в РФ, не только выступил против спецоперации, но и решил оскорбить россиян, а также бывших коллег, пообещав «не церемониться» с ними при встрече.

Примечательно, что в число тех, кому Потап решил «пригрозить» вошли и женщины — Надежда Бабкина, например, что особенно возмутило многих граждан РФ. При этом артист не стал вступать в ряды ВСУ, предпочтя отправиться с супругой Настей Каменских за границу.

Потуги Потапа корчить из себя украинского патриота с самого начала вызвали скепсис у соотечественников. Соотечественников возмутило то, что исполнитель вовсю дает концерты в Европе и даже не планируют не то, чтобы защищать, но даже петь в родной стране. За такое лицемерное поведение украинцы считают, что Потап «служит диванным войскам».

Аналогично поступил и его коллега Макс Барских, заявивший о готовности служить своей стране, но все же решивший уехать не на передовую, а на гастроли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Приходько не верит в патриотизм Потапа.