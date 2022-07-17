Поглощала пиццу и издавала странные звуки: Тодоренко показала, как прошли ее роды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Регина Путешественница

На днях телеведущая во второй раз стала мамой. Она до последнего скрывала пол малыша, до сих пор не сообщает, в какой именно стране рожала, но тем, как все прошло, решила поделиться с публикой.

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая во второй раз мамой, рассказала, как рожала сына Мирослава. Она долгие месяцы скрывала интересное положение, пол малыша, но о том, как прошел сам процесс, утаивать от интернет-пользователей не стала.

Кадрами родов телеведущая поделилась в своем Telegram-канале. Где именно рожала Тодоренко, неизвестно, но, судя по видео, знаменитость захотела пережить этот процесс в максимально домашних условиях. На кадрах она сидит за обеденным столом, поедая пиццу и издавая странные звуки. Ведущая глубоко дышит, и оказалось, это не случайно.

«На этом видео я проживаю одну из схваток. Желаю каждой женщине рожать легко, в любви, спокойствии и безопасности. В наушниках у меня — гипнотические аффирмации», — подписала личное видео телеведущая.

По словам Тодоренко, она хотела максимально естественно прожить роды. Поэтому чтобы справиться с болью она больше внимание уделяла дыхательной техники и практике самогипноза. Тем более, как незадолго до появления на свет сына призналась знаменитость, вес малыша более четырех килограмм.

К слову, вероятней всего Тодоренко все-таки рожала сына в Канаде. Внимательные поклонники на одном из видео, где муж телеведущей Влад Топалов прогуливается с новорожденным, заметили местную достопримечательность — научный центр Telus World of Science в Эдмонтоне. Тем самым у второго наследника звездной семьи двойное гражданство. И как пишет сайт KP.RU, за роды за границей Тодоренко и Топалову пришлось отдать от 300 тысяч до миллиона рублей.

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