Последний полет: опубликовано видео гибели дельтапланериста в Ленобласти

Фото, видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры; 5-tv.ru

Трагедия произошла неподалеку от деревни Глябино.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры взлета дельтаплана в Ленобласти, закончившегося трагедией. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал с высоты. Мужчина погиб на месте — его нашли проживающие неподалеку люди. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни.

Инцидент произошел недалеко от деревни Глябино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Погибшему экстремалу было 64 года.

Для проверки обстоятельств ЧП на место отправился заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский. Также устанавливать детали случившегося будут следователи.

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