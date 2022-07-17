«Было много надежд»: жена Байдена разочаровалась его работой на посту президента

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Чем ближе выборы президента Америки, тем больше обсуждений: удастся ли действующему главе государства одержать победу и остаться у власти на второй срок?

Супруга Джо Байдена оценила работу мужа на посту президента. Как отметила Джилл, у ее любимого было немало надежд сделать страну еще лучше, когда он только вступал в должность, однако он ошибся в расстановке приоритетов.

«У президента было так много надежд и планов на то, что он хотел сделать, но каждый раз, когда вы оборачивались, ему приходилось решать насущные проблемы», — цитирует издание Daily Mail слова супруги Байдена.

Объясниться жена демократа решила после того, как опрос показал — рейтинг американского лидера за последние месяцы упал до 34%. В преддверии выборов, которые состоятся в 2024 году, положение для Байдена невыгодное. Тем более он уже выразил желание баллотироваться на второй срок. Лишь 13% американцев поддерживают политику действующего президента и уверены — страна движется в правильном направлении.

«Я знаю, есть много скептиков, которые говорят о нашем проигрыше на промежуточных выборах. Хорошо. Республиканцы много работают, они держатся вместе, во благо или во зло. Так что нам просто нужно работать усерднее», — добавила Джилл Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто станет следующим президентом США.