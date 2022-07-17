Григорий Лепс готовится впервые стать дедом: «Надеюсь, буду неплохим!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Instagram* / ekaterinakozh

Накануне певец с размахом отметил свой день рождения. Поздравили артиста многие коллеги, друзья, поклонники. Но самым большим счастьем для него станет скорое изменение статуса.

Певец Григорий Лепс на днях с размахом отметил юбилей — 60-летие. Для поклонников он организовал концерт в «Лужниках», к которому готовился не один месяц. Для близких, коллег и друзей — отдельное торжество. Поздравить артиста пришли многие знаменитости. Однако самым главным подарком для Лепса станет скорая смена статуса — в ближайшие месяцы он впервые станет дедушкой. Внука или внучку ему подарит дочка от первого брака Инга.

Видео, на котором старшая наследница артиста блистает с заметно округлившимся животиком, в социальной сети поделилась гостья торжества, жена продюсера Сергея Кожевникова Екатерина. На кадрах Инга предстала в черном платье с оголенными плечами. Скрыть интересное положение уже невозможно.

К слову, наследница музыканта вышла замуж в апреле этого года. Ее супругом стал актор и режиссер Михаил Плутахин. На официальную регистрацию брака были приглашены только самые близкие. Инге 37 лет, она долго шла к личному счастью. Сначала плотно занималась учебой, потом карьерой. И лишь несколько лет назад встретила любовь. Как признался в интервью StarHit.ru Лепс, несмотря на то, что он и Михаил абсолютно разные люди, все-таки одобрил выбор дочери. И теперь с нетерпением ждет появления внука или внучки на свет.

«Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — сказал Лепс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько лет еще планирует петь Григорий Лепс.

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