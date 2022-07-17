Губерниев о трагической гибели Малиновского: «Он грезил небом, небо его и забрало»

Фото, видео: Instagram* / malinovskii__igor; www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Вертолет, которым управлял молодой биатлонист, потерпел крушение рядом с вулканом Узон на Камчатке.

Дмитрий Губерниев выразил свою скорбь в связи с трагической гибелью 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского. Спортсмен находился за штурвалом вертолета, потерпевшего крушение на Камчатке. В результате падения воздушного судна никто из находившихся на борту не выжил.

«Я очень любил этого парня, мы общались, я следил за его успехами. Он блеснул как юниор. К сожалению, по состоянию здоровья фактически он закончил с большим спортом. Но он мог летать, он грезил небом, прекрасно учился, — поделился Губерниев. — Он был очень умный, мудрый не по годам, с красивой улыбкой, с открытыми глазами. Он хотел летать, он грезил небом, небо его и забрало».

Спортивный комментатор отметил, что гибель Малиновского — большая потеря. Губерниев скорбит вместе с близкими, друзьями и поклонниками спортсмена.

Малиновский летел на вертолете Robinson с двумя пассажирами на борту — бывшим топ-менеджером «Эльдорадо» и ЦУМ Зоей Кагородовой и директором по развитию цифрового канала Tele2 Сергеем Колесником. Они, к сожалению, тоже не выжили.

О пропаже воздушного судна на Камчатке стало известно 16 июля. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позднее, 17 июля, спасатели обнаружили вертолет недалеко от вулкана Узон. Останки пассажиров нашли рядом с обгоревшей машиной.

Игорь Малиновский — неоднократный чемпион мира и Европы по биатлону среди юниоров. Спортсмен давно увлекался авиацией и в итоге прошел обучение, получив лицензию пилота вертолета Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликовано первое видео с места крушения вертолета на Камчатке.

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