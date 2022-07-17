Боятся замерзнуть: в Германии признали невозможность пережить зиму без российского газа

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По данным регулятора ФРГ, газохранилища страны заполнены лишь на 65%.

Газохранилища Германии на данный момент заполнены на 65%, и этого количества не хватит, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России. Такое заявление сделал глава Федерального сетевого агентства, подведомственного минэкономики ФРГ, Клаус Мюллер. Руководитель организации также отметил, что многое зависит от того, пойдет ли газ по «Северному потоку» и в каком объеме. Техническое обслуживание трубопровода завершится 21 июля.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — рассказал господин Мюллер в интервью изданию Bild.

Глава регулятора добавил, что не наблюдал на минувшей неделе значительных скачков цен, хотя «Северный поток» и не работал. Он предположил, что рынки уже заложили в цену фактор риска — потерю поставок российского газа Мюллер также пообещал, что частные домохозяйства страны не будут отключены от системы отопления

Если поставки голубого топлива из РФ прекратятся, заявил руководитель агентства, Германия будет получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с собственных терминалов сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас ФРГ импортирует 40% газа из России, но, по словам министра экономики страны Роберта Хабека, стремится к полной независимости от Москвы в этом вопросе. Снизить процент до нулевого показателя Берлин планирует к лету 2024 года. Удастся ли это — большой и сложный вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многострадальной турбине для «Северного потока», ставшей заложницей запутавшихся в санкциях стран Запада.