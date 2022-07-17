Сочно и вкусно: рецепт ленивых хычин с сыром от шеф-повара Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Не бойтесь плотных завтраков, обедов и ужинов: если правильно их приготовить — лишних килограммов не будет.

Жаркое лето — не повод отказываться от различного рода вкусностей. По-видимому, так же считает шеф-повар Василий Емельяненко. Он опубликовал рецепт ленивых хычин с сыром на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Кефир — 200 миллилитров

Сыр — 150 граммов

Мука — две столовые ложки

Разрыхлитель — треть столовой ложки

Соль/перец — по вкусу.

Способ приготовления

Все ингредиенты смешиваются: сыр нужно потереть, затем добавляется еще полтора стакана муки и разрыхлитель. Замешивать тесто надо недолго. Масса должна иметь форму батона, который делится на равные порции. Затем они раскатываются и выкладываются на сковородку. Как только лепешка чуть подрумянилась, она переворачивается. Рекомендуется добавлять побольше масла.

Приятного аппетита!

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