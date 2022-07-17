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Пьяный пенсионер на бешеной скорости задавил детей под Нижним Новгородом, уходя от погони

Анастасия Трибесёнкова 33

Пьяный пенсионер на бешеной скорости задавил детей под Нижним Новгородом

Пьяный пенсионер на бешеной скорости задавил детей под Нижним Новгородом, уходя от погони

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Ничего не подозревающие малыши катались на велосипедах, когда их жизни в один момент оборвал пьяница за рулем.

Водитель в нетрезвом состоянии насмерть сбил двоих школьников в Нижегородской области. Пенсионер на KIA Seltos двигался по Садовой улице, когда увидел патруль ДПС. Мужчина подумал: если резко развернется и уедет, то никто ничего не заметит. Однако его план не сработал — правоохранители моментально отправились в погоню.

В это время в поселке Октябрьский трое школьников (два мальчика и девочка) весело катались на велосипедах. Но их беззаботное детство прервалось в один миг — на дорогу на бешеной скорости вылетел автомобиль. Один из ребят услышал шум и попытался отъехать в сторону, но силы маленького ребенка на велосипеде были ничтожны по сравнению с несущейся машиной — всех сбили за доли секунды.

Сотрудники полиции остановили преследование и вызвали скорую помощь. Девятилетний мальчик был госпитализирован с серьезной травмой головы и гематомами. Остальные не выжили. Крохотную девочку моментально раздавило колесами. Второй погибший, 11-летний мальчик, скончался почти сразу после подруги — его травмы были несовместимы с жизнью.

Водитель машины, несмотря на свое алкогольное опьянение, проявил удивительную «сообразительность» — отправился в гараж, оперативно вымыл машину от крови детей, запер помещение и вернулся в дом. Когда сотрудники полиции провели поисковую операцию и прибыли к воротам строения, пенсионер вышел им навстречу в чистой одежде и изобразил полнейшее недоумение, даже увидев записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Новосибирске мужчина зарезал ножом супругу на глазах у детей.

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