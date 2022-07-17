Запашный засомневался в умственных способностях Приходько, наславшей проклятия на россиян

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Украинская артистка в связи со спецоперацией заявила, что не существует ни одного «хорошего русского». Однако в 2009 году такая позиция не помешала ей представлять РФ на «Евровидении».

Дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный напомнил, что проклинающая всех до единого россиян и желающая смерти их детям украинская певица Анастасия Приходько построила карьеру в РФ. Более того, она выступала за страну на международном конкурсе «Евровидение», исполнив песню «Мамо» на русском и родном языках. Сегодня, очевидно, такое объединение народов уже, мягко говоря, артистка не видит возможным.

Приходько в социальных сетях разместила фото погибшей в Виннице трехлетней девочки и скриншот с комментариями якобы от российских пользователей. Позже администраторы ресурса скрыли кадр из публикации, объяснив это формулировкой «тяжелый для восприятия контент». В ответ исполнительница напала с ругательствами лично на создателя соцсети Марка Цукерберга (Внесен МИД РФ в список американцев, формирующих русофобскую повестку, ему бессрочно запрещен въезд в Россию. — Прим. ред.).

«Помните эту дуру? А она, между прочим, представляла Россию на «Евровидении“», — прокомментировал ситуацию Запашный.

Фото: Telegram / ZАПАШНЫЙ

В 2007 году Анастасия Приходько победила в музыкальном телепроекте РФ «Фабрика звезд — 7» после чего подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009-м она выступила на «Евровидении». В 2018 году певица заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, но позже возобновила концертную деятельность. Заявления о ненависти к Москве от артистки начали все громче звучать с 2014-го.

С 24 февраля ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также освобождению мирного населения Донбасса. После очередного обострения вооруженного конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и ряда артобстрелов со стороны ВСУ главы отделившихся территорий обратились к Москве за помощью.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер София Стужук стала врагом родной Украины из-за позиции по спецоперации.