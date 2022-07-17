ТОП-4 имени мужчин, с которыми особенно сложно строить семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova; 5-tv.ru

Любовь между мужчиной и женщиной — прекрасное, светлое чувство. Но как понять, что человек идеально подходит для семейной жизни?

Лето — прекрасная пора для романтических отношений, которые впоследствии могут перерасти в семью. Однако есть понятие совместимости партнеров. Парапсихолог Маргарита Велесова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала имена мужчин, с которыми особенно сложно построить брак.

Первым в ее списке значится Виктор.

«Душа Виктора просит новых побед. Таким образом он может переходить из одного брака в другой. Ему нужно чувствовать себя победителем, поэтому он постоянно самоутверждается. В частности, Виктор знает, что женщина готова и хочет с ним быть. Ей необходимо постоянно давать этому мужчине ощущение того, что он добивается избранницу и заслуживает», — говорит экстрасенс.

Далее Велесова дала характеристику имени Роман.

«Это имя говорит само за себя. Роман — романтичная и любвеобильная натура. В то же время она жестокая. Жестокость проявляется в том, что человек не задумывается о чувствах своих партнерш. Он может довольно часто менять женщин, разбивая им сердце. Ему всегда нужна новизна для длительных отношений», — комментирует маг.

Следом идет Анатолий.

«Анатолий чрезвычайно ревнив. Его фантазия способна достроить нужную картинку до нужных ему масштабов. Женщинам трудно постоянно находиться в атмосфере вечных претензий, поэтому они могут от него уходить», — подчеркивает собеседница.

Завершает четверку Артем.

«Мужчины под именем Артем очень склонны к неуверенности в себе, благодаря чему создают отношения сразу с несколькими женщинами. Так они стараются в случае чего не остаться в одиночестве. Они надевают некую маску, показывая себя в лучшем качестве и демонстрируя сильные стороны. Однако, как только она снимается, женщина понимает, что ей не хватает надежности и опоры, после чего может уйти», — заключила Велесова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маргарита Велесова заглянула в будущее Брэда Питта и Дженифер Энистон.