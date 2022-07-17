Восемь человек погибли при крушении украинского Ан-12 в Греции

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Самолет транспортировал в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции.

В результате крушения украинского грузового самолета Ан-12 в Греции погибли все восемь человек. Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«К сожалению, по доступной нам информации, все восемь членов экипажа погибли по время падения самолета», — сказал чиновник.

Стефанович также уточнил, что всех данных по происшествию пока нет. На данным момент точно известно, что Ан-12 перевозил сербское вооружение в Бангладеш. Объем груза составлял 11,5 тонны.

Маршрут был следующим: Ниш — Амман — Эр-Рияд — Ахмадабад — Дакка. Самолет имел все необходимые разрешения, уточняет ТАСС.

По сообщению пилота, произошел отказ одного из четырех двигателей. Получив разрешение на посадку в Кавале, самолет развернулся, но произошло возгорание с последующим падением. До посадки не хватило 40 километров. При крушении были задеты линии электропередачи. Местные жители остались без света.

Ранее 5-tv.ru писал о падении грузового самолета Ан-12 в Греции.